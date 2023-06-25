شكرا لقرائتكم خبر عن شحاتة ومحرم "عدايل".. حفل زفاف محرم فؤاد وعايدة رياض بحضور حسن شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت مجلة الكورة والملاعب، فى فبراير من عام 1982، المطرب محرم فؤاد بعد زواجه من الفنانة عايدة رياض، فى حفل حضره الكابتن حسن شحاتة وزوجته هدى شقيقة عايدة رياض.

ونشرت المجلة صورة من حفل الزفاف بعنوان شحاتة ومحرم "عدايل"، وعلقت على الصورة: حسن شحاتة كابتن الزمالك وزوجته هدى رياض شاركا الفنان محرم فؤاد وعروسه حفل زفافهما الذى أقيم بفندق المريديان .. (أبو كريم) أصبح عديل الفنان محرم فؤاد لأن عروسه عايدة رياض هي شقيقة حرمه".

وكانت عايدة رياض قد علقت على زواجها من محرم فؤاد قائلة: "وافقت على الارتباط بالمطرب محرم فؤاد رغم فارق السن بينهما وسرعة الارتباط.. ساعة ما وافقت عليه كنت في الوقت ده مرتبطة بحد تاني وكان فيه مشاكل تتعلق باختلاف الأديان فحبيت أغيظه".

وتابعت: " كنت صغيرة وعندي 19 سنة فتزوجته.. وعملت خطوبة عشان أغيظه بس مشي الموضوع ومعرفتش أفلفص واستمرت زيجتنا 12 عاماً وهي أطول زيجة له".

وأضافت: "محرم فؤاد إنسان جميل جدا، بسيط، صعيدي مصري صميم، بيحب البيت جدا، وبيحب يقوم يطبخ، وليه أكلات حلوة جدا بخلاف صوته الرائع".

وكشفت أنها تزوجته صدفه قائلة: كل حاجة في حياتي بعد فترة من زواجها تحولت علاقتها به إلى حب حقيقى رغم غيرته الشديدة، التي جعلته يمنعها من استكمال مسيرتها الفنية في البداية، واستمرت الزيجة 12 أعوام، وانفصلا في آواخر الثمانينيات، وذلك بسبب رغبته في اعتزالها الفن.