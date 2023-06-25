شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل عن ظهورها فى فيلم "البعبع": تجربة أكشن كوميدى لطيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رحاب الجمل كضيفة شرف في فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة، والذي يعرض في السينمات المختلفة في موسم عيد الأضحى المقبل، إذ تجسد دور شخصية تدعى "ميسرة" ينشأ بينها وبين أمير كرارة علاقة وتحاول إنقاذه من خطر ضمن أحداث الفيلم.

وأعربت رحاب الجمل عن سعادتها من المشاركة في الفيلم، وقالت لـ ”الخليج 365”: "عاملة دور صغير ولكنه فرحني جدا وبسطني جدا لأن أمير كرارة محبوب، وكل الناس اللي بتشتغل معاه بتتكلم عن أخلاقة واحترامه لزمايله، والفيلم تجربة أكشن كوميدي لطيفة ورحبت جدا أول ما عرضوا عليا الفكرة، لأني لقيت المشهد حلو ومبهج".

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وكانت شركة سينرجي طرحت البرومو التشويقي الرسمي للعمل، والذي شهد ظهور النجم أمير كرارة بشخصية مجرم يدعى "سلطان البعبع"، لديه طفلان ولكنهما يعوقان عمله، وأثناء الأحداث يقابل ياسمين صبري التي كانت على وشك السفر إلى بعثة، فيقع في طريقها سلطان البعبع وأولاده ويعطلون سفرها، لتحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية.

كما طرح صناع الفيلم الأغنية الدعائية للفيلم ضمن الخطة الترويجية له، والتي جاءت بعنوان "لفينا الدنيا"، غناء رضا البحراوي ومطرب المهرجانات مسلم، كلمات: فليبينو، ألحان: أحمد طارق يحيي – ومسلم، وتوزيع: أحمد طارق يحيي- إسماعيل نصرت.