شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: شخصيات "19 ب" تتعامل مع الخوف بطريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سيد رجب إن من مميزات فيلمه السينمائي الجديد "19 ب" دوره وأيضًا باقي الأدوار في العمل المعروض حاليًا في السينما لا تصنف بأنها شخصيات شريرة أو طيبة.

وأضاف سيد رجب في تصريحات لـ ”الخليج 365”: هي شخصيات تواجه خوفها بطرق مختلفة، فالسايس يتعامل معه بعنف، أما الحارس يلجأ إلى الانكماش والعزلة، فكل منهما يتعامل مع الرعب الذي يواجهه لكن بطريقته.

وحول تفاصيل شخصية الحارس التي جسدها في فيلم "19 ب" قال: دوافعها وما تعيشه من خوف، من عوالم الجذب التي جعلتني أتحمس للدور، لأن هذه مشاعر طبيعية، وكلنا نخاف ونعيش في حالة رعب وقلق أحيانا.

ويشعر سيد رجب بأن الشخصية قريبا للغاية من أي ممثل، قائلا: استطعت أن أتلمس مشاعرها لأنها جزء من طبيعة أي شخص.



سيد رجب و محمود ترك

قصة فيلم 19 ب

ويعرض فيلم "19 ب" حاليا في دور السينما المصرية، ويتتبع الشريط السينمائي قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.





أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.