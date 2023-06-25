شكرا لقرائتكم خبر عن طارق النهرى بعد إجراء قسطرة بالقلب: الحمد لله أنا بخير وشكرا لدعواتكم ومحبتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفنان طارق النهرى عملية قسطرة بالقلب بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وقال فى تصريح لـ"الخليج 365"، "الحمد لله أنا الآن بخير وأشكركم جميعا على دعواتكم ومحبتكم بسؤالكم على".

وتعرض طارق النهرى أزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى ودخل غرفة العمليات لإجراء قسطرة بالقلب.

من ناحية أخرى، يشارك الفنان طارق النهرى فى مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مى عمر، والمكون من 15 حلقة وإخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات عمل مكثفة للوقوف على كل التفاصيل النهائية وترشيح الأبطال بجانب مى عمر قبل بدء التصوير.

وتقدم مى عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.

وأكد مؤخرا الفنان طارق النهرى أنه طوال مسيرته الفنية سواء بالدراما أو السينما لم يلقَ حفاوة واحتفاء بدور مثلما حصل معه في مسلسل "جعفر العمدة" مؤكدًا أن العمل حقق نجاحًا كبيرًا بشهادة الجميع، قائلاً خلال تصريحات لتليفزيون الخليج 365: " شخصية حمادة فتح الله كانت مركبة وصعبة للغاية، وكنت بروح أقعد في اللوكيشن لوحدي عشان أعيش الحالة".