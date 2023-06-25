شكرا لقرائتكم خبر عن "الراكون" يجمع يوسف الشريف بزوجته إنجى علاء فى الدراما للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم يوسف الشريف في الماراثون الرمضاني القادم 2023، من خلال مسلسل يحمل اسم "الراكون"، من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء، وإخراج محمد العدل، وإنتاج شركة سينرجي، حسب ما أعلن "الشريف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو العمل الثالث الذي يجمعه بزوجته إنجي علاء كمؤلفة.



الراكون

لعبة إبليس

حيث اجتمعا للمرة الأولى خلال مسلسل "لعبة إبليس" الذي قدمه عام 2015، وكتبت هي السيناريو والحوار للعمل، وشارك في بطولة المسلسل شيري عادل، فريال يوسف، محمد رياض، تميم عبده، هبة مجدي، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، العمل من إخراج شريف إسماعيل.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والغموض، حول شقيقين توأم يجسدهما الفنان "يوسف الشريف"، أحدهما رجل أعمال ناجح وله مكانة اجتماعية مرموقة، والآخر ساحر يتحد مع الشيطان لتحقيق أهدافه، وسط مفارقات درامية.

كوفيد 25

والعمل الثاني هو مسلسل "كوفيد 25" وهو أخر الأعمال التي قدمها يوسف الشريف في الدراما، وعرض في رمضان عام 2021، والذي دارت أحداثه في عام 2025، عندما ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

وشارك في بطولة مسلسل "كوفيد 25"، كل من أحمد صلاح حسني، أينت عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، إيناس كامل، راندا البحيري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال.