شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يهنئ ابنته بتخرجها من الجامعة: سعادتى كبرى ومن نجاح لنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم صابر الرباعى على تهنئة ابنته صفاء بمناسبة تخرجها من الجامعة قسم إدارة وتوثيق بفرنسا، ونشر صورتها على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك وعلق، "سعادتي كبرى اليوم بك، ابنتي الغالية صفاء على إثر حصولك على الشهادة الختامية فى الإدارة والتسويق بفرنسا، يا رب أراك من نجاح إلى نجاح حبيبة قلب بابا".



بوست صابر الرباعى على الفيس

يذكر أن النجم صابر الرباعى احتفل مؤخرا بخطوبة ابنه إسلام، فى أجواء عائلية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات أثناء الحفل والذى كان داخل المنزل، حيث غنى صابر الرباعى احتفالاً بخطبة ابنه، أغنيته الشهيرة "أتحدى العالم كله"، كذلك عبر صابر الرباعى عن سعادته بخطوبة ابنه اسلام، حيث وجه كلمة صغيرة للحضور.

وحل صابر الرباعى، مؤخرًا ضيف في حلقة النجمة أنغام فى برنامجها "أنغام"وخلال اللقاء كشف صابر الرباعى أنه لا يشعر بالراحة خلال غنائه فى الاستوديو قائلا: "الاستوديو بيخنقنى ويقيدنى.. مش بغنى براحتى، لكن اللايف حياة تانية وببقى حر فيه".

وتحدث صابر الرباعى عن الأصوات النسائية التي يحب سماعها، وقال: "وردة لما تغنى أشعر بالفرح وأبتسم، وفى زياراتى لمصر كنت لازم أزورها، وكنا هنغني مع بعض، لكنه مشروع لم يكتمل و عملت لوردة أغنية من ألحانى وكلمات هانى عبد الكريم اسمها "طول عمرى وأنا بحلم"، ولما توفيت غنتها تكريما لها، وأطلقت عليها اسم وردة.