شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينتهى من تصوير أحدث أفلامه "ع الزيرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد رمضان من تصوير فيلمه الجديد " ع الزيرو " ويتم تجهيزه للعرض بدور العرض خلال شهر يوليو، حسبما أعلن رمضان على إنستجرام.

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، إيمى إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة، إذ يتطرق لقضية مافيا الأعضاء البشرية فى إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.

وكان النجم محمد رمضان نشر صورا من كواليس أحدث أفلامه "ع الزيرو"، معلنا عرض الفيلم فى موسم صيف 2023 بعد خروجه من سباق عيد الأضحى المبارك، وذلك لحين الانتهاء من تصوير الفيلم وأعمال المونتاج والمكساج.