سينما عيد الأضحى داخل الأوبرا المصرية للمرة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل كلا من سينما الهناجر وسينما الإبداع بساحة الأوبرا المصرية، التابعتان لصندوق التنمية الثقافية، للمرة الأولى البرنامج السينمائي لعيد الأضحى المبارك 2023، بأسعار مخفضة للحضور.

البرنامج السينمائي الجديد لمركزي الإبداع والهناجر في الأوبرا

تنطلق العروض ابتداءً من مساء الثلاثاء الـ٢٧ ‏من ‏يونيو الجاري وتستمر في ‏عروض ‏متتالية على مدار اليوم، ابتداءً من العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل.

وستكون بداية العروض مع فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز،وفيلم تاج للفنان تامر حسني والفنانة دينا الشربنيي يتم حجز التذاكر من خلال "شباك التذاكر بمركز الهناجر للفنون"، بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتأتي تلك العروض تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الثقافة الهادفة للوصول بالمنتج الثقافي للجميع، وتفعيلاً للعدالة الثقافية، ‏وبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة.‏