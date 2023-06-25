الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، تحت عنوان ثورة شعب.

موعد حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث

وتقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي امسية وطنية فى الثامنة و النصف مساء الاحد 25 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

البرنامج الغنائي للحفل

يأتي البرنامج الغنائي للحفل بمجموعة من الاعمال الحماسية لكبار الملحنيين منها مصر تتحدث عن نفسها - موسيقى ياليلة العيد لـ رياض السنباطى ، حب الوطن - مصر يا ام الدنيا - الله يا بلادنا الله - يانسمة الحريه لـ محمد عبد الوهاب ، بالسلام لـ محمد الموجى ، احلى بلد بلدي - على الربابة - يا حبيبتى يا مصر لـ بليغ حمدى ، ع الدوار لـ احمد صدقى ، انا المصري لـ سيد درويش ، بلدي احببتك يابلدي لـ محمد فوزى ، حبايب مصر لـ حلمى بكر ، صورة لـ كمال الطويل ، مصر اليوم في عيد لـ عمر الجيزاوي ، بحبك يا مصر لـ محمد سلطان .. اداء انغام مصطفى ، احمد الوزيري ، محيى صلاح، حنان الخولي ، احمد محسن ، رضوى سعيد ، محمد شوقي ، حنان عصام وعبد الله لبيب الحاصل علي جائزة الصوت الذهبي 2019 وجائزة الدكتورة رتيبه الحفني 2021 .