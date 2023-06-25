طارق النهري يخضع لعملية قسطرة بالقلب

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الفنان طارق النهري لعملية قسطرة بالقلب، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وأكد طارق النهري فى تصريحات صحفية: "الحمد لله أنا الآن بخير وأشكركم جميعا على دعواتكم ومحبتكم بسؤالكم على".

طارق النهري

من ناحية أخري، انضم مؤخرًا الفنان طارق النهري لمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، المكون من 15 حلقة، خلال الأيام المقبلة، وهو من إخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم.

مى عمر

ويعقد فريق العمل حالياً جلسات عمل مكثفة للوقوف على كل التفاصيل النهائية وترشيح الأبطال بجانب مى عمر قبل بدء التصوير المقرر له يوم 2 يونيو المقبل.

شخصية مي عمر

ومن المقرر أن تجسد مى عمر فى المسلسل دور "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.

علاقة مشروعة

وكانت تألقت مي عمر مؤخرًا فى رمضان الماضي بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.

مى عمر

وكان حرص الفنان طارق النهري على كشف كواليس مشاركته فى مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023.

وقال طارق النهري إن أكثر المشاهد التي كانت مقربة منه هو مشهد الصلح بينه وبين ابنته دلال في المسلسل والتي قدمتها الفنانة إيمان العاصي.

طارق النهري وإيمان العاصي

وأضاف أنه استرجع الواقع الذي عاشه من فترة مع ابنته ياسمين إذ كان على خلاف معها في الحقيقة منذ فترة وبعد فترة من الخلاف تصالح معها وكان الواقع أشبه بالمشهد الذي تم تجسيده في المسلسل.

مشهد بكائي مع ايمان العاصي كان حقيقي



وتابع: كانت الدموع حقيقية لدرجة أن كل من في الكواليس سمع صوت بكائهما وهو ما دعا المخرج محمد سامي ليصرخ فيهم "عايز الكل يسمع صوتكم".

واختتم طارق النهري أنه كان يقف أمام المرآة يجسد المشهد قبل تصويره لكي يتمكن من خروج مشاعر الشر والغاز والطيبة في وقت واحد.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.