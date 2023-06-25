رسالة تهنئة من صابر الرباعي لابنته بعد تخرجها من الجامعة

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ النجم صابر الرباعي ابنته صفاء بمناسبة تخرجها من الجامعة قسم إدارة وتوثيق بفرنسا، ونشر صابر الرباعي صورتها عبر فيس بوك وعلق قائلًا: "سعادتي كبرى اليوم بك، ابنتي الغالية صفاء على إثر حصولك على الشهادة الختامية فى الإدارة والتسويق بفرنسا، يا رب أراك من نجاح إلى نجاح حبيبة قلب بابا".

بوست صابر الرباعي

وكان احتفل النجم صابر الرباعي مؤخرًا بخطوبة ابنه إسلام، فى أجواء عائلية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات أثناء الحفل والذى كان داخل المنزل، حيث غنى صابر الرباعى احتفالاً بخطبة ابنه، أغنيته الشهيرة "أتحدى العالم كله"، كذلك عبر صابر الرباعى عن سعادته بخطوبة ابنه اسلام، حيث وجه كلمة صغيرة للحضور.

صابر الرباعي

صابر الرباعي: لا أشعر بالراحة أثناء غنائي فى الاستوديو

وحل صابر الرباعى، مؤخرًا ضيف في حلقة النجمة أنغام فى برنامجها "أنغام"وخلال اللقاء كشف صابر الرباعى أنه لا يشعر بالراحة خلال غنائه فى الاستوديو قائلا: "الاستوديو بيخنقنى ويقيدنى.. مش بغنى براحتى، لكن اللايف حياة تانية وببقى حر فيه".

وتحدث صابر الرباعى عن الأصوات النسائية التي يحب سماعها، وقال: "وردة لما تغنى أشعر بالفرح وأبتسم، وفى زياراتى لمصر كنت لازم أزورها، وكنا هنغني مع بعض، لكنه مشروع لم يكتمل و عملت لوردة أغنية من ألحانى وكلمات هانى عبد الكريم اسمها "طول عمرى وأنا بحلم"، ولما توفيت غنتها تكريما لها، وأطلقت عليها اسم وردة.

طرح الفنان صابر الرباعي أحدث أغانيه الشتوية بعنوان "ياواحنشا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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غنى صابر الرباعي في ياواحشنا باللهجة الخليجية، من كلمات عمر الكنداري، وتقول كلماتها"يـا واحــشـنـا .. تدري بشوفتك عشنا يا نسمة صيف تنعشنا خل الغيبه بالمعقول ترى فراقك يتعبنا .. يـا واحــشـنـا طمن قلبي شالأخبار و قول بغيبتك وش صار سولف يا حلو صوتك صوتك نغمه تطربنا اذا شفتك ترد روحي وانسى همي و جروحي إرحم شوقنا وإرجع و أبقى / لا تفارقنـا و إذا طوّلت فـغيابك يوقف قلبي فــبابك على وصل الغلا خلّك بـ حيرة لا تعيشنا يا واحشنــــــا شاللي يدور في بالك ناوي تقطع وصـالك وله تختبر شوقي".

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ الرباعي من خلال أغنية "سلملي"، والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها"سلملي على الورد ف خدك سلملي على الكحل ف عينك و كلام تاني بقى بيني و بينك

يا حبيبي رمشك لما غمزلي غواني احساس مالشمخ الجواني و ده يتقال ازاي ف اغاني يا حبيبي انزل بخطوتك و اتمشى براحه على اعصابي الهشه ياما شوفنا ناس كتير اتمشت بس مادام انت جيت اتعشت يا معدي الحلوين بمسافه بحاجات قبلك مش متشافه تسلمي البشره الشفافه يا حبيبي عودك لما لمحته تولني جرالي ايه محدش يسألني انا مبسوط لو حتى قتلني ده حبيبي انزل بخطوتك عقدهم ف البيت انت اللي مقعدهم ياما شوفنا ناس كتير ف غيابك و اختفوا لما ظهرت جنابك انزل بخطوتك و اتهادى كلها ساده بس انت زياده ياما شوفنا ناس كتير ف السكه.