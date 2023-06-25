شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف صلاح الجهينى يعلن وفاة جدته: "توفيت جدتى الغالية السيدة آمال فهمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المؤلف صلاح الجهيني عن وفاة جدته، من خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث لم يعلن عن تفاصيل الوفاة حتى الأن أول الجنازة وخلافه، وكتب الجهيني قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله جدتي الغالية السيدة آمال فهمي، رجاءً منكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يشار إلى أن صلاح الجهينى يعمل حاليا على كتابة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والذى حقق نجاحات كبيرة بجزئيه الأول والثانى.

فيلم "ولاد رزق" من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ويشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم.

وكان شارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب.

ويحتل فيلم "ولاد رزق 2" المرتبة الثالثة في قائمة الأفلام الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية، إذ حقق إيرادات بلغت 100,753,422 جنيه مصري، فيما يحتل المرتبة الأولى فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.