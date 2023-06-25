شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصرى يكرم الفنان رشدى الشامى خلال دورته السادسة عشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال دورته، السادسة عشرة الفنان القدير رشدي الشامي، الذي جاء قرار تكريمه بإجماع اللجنة العليا للمهرجان، وجاء في حيثيات تكريمه أنه أحد أبناء المسرح المصري المخلصين له، و الذي قضي سنوات كثيرة من عمره علي خشبة المسرح القومي، وله الكثير من الأعمال المسرحية المتميزة علي مسرح الدولة.

وقال الفنان رشدي الشامي تعليقا علي تكريمه: اعتذرت عن أكثر من تكريم خلال الفترة الماضية، ولكن تكريم المهرجان القومي للمسرح لا استطيع الاعتذار له، فهو التكريم المنتظر لأي فنان مسرحي، لما يحمله المهرجان من قيمة كبيرة وتأثير في الساحة الفنية، ولذلك أنا سعيد جدا بهذا التكريم وأشكر القائمين عليه وعلي رأسهم الفنان محمد رياض، واللجنة العليا.

جدير بالذكر أن الفنان رشدي الشامي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وعين فور تخرجه بالمسرح القومي، وقدم حوالي 120 عرضا مسرحيا، ولكن لسوء الحظ لم يصور إلا القليل منها، ومن أشهر أعماله : الملك لير، أهلا يا بكوات، الجريمة والعقاب، هاملت كده وكده ، الست هدي ، الساحرة ، زكي في الوزارة، وغيرها من الأعمال المسرحية، وقدم للدراما التليفزيونية حوالي 40 عملا منها : بوابة المتولي، أم كلثوم، كلمة حق، الهروب من الغرب، الجماعة الجزء الأول، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، الزناتي مجاهد، حاميها حراميها، واحة الغروب، طايع ، أبو العروسة، ما وراء الطبيعة، الاختيار، القاهرة كابول، تحت الوصاية، أما في السينما فقد شارك في عدة أفلام منها : كيرة والجن ، الحارث، يوم من الأيام، الفاجومي.