شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان المخرج جميل المغازى لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وبوسى شلبى أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان المخرج الراحل جميل المغازي الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 84 عاما، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لصلاة الجنازة عليه، وكانت الإعلامية بوسي شلبي أول الحضور، كما حرص عدد من الأصدقاء والأقارب علي الحضور.

وكان قد كشف المخرج جميل جميل المغازى عن وفاة والده المخرج جميل المغازى منذ قليل، ونشر على صفحته الرسمية: "لا حول ولا قوه إلا بالله .. أبويا جميل المغازى فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد المخرج جميل المغازى من أهم مخرجى التليفزيون، حيث كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها احسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وقام المغازى بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومى وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة