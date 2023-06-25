تامر عاشور يطرح أحدث أغانيه الصيفية.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور، الليلة، لطرح أحدث أغانيه الصيفية “اصحى للكلام”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعدد من المنصات الموسيقية.

تفاصيل أغنية تامر عاشور اصحى للكلام

أغنية اصحى للكلام من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدى

أغنية تامر عاشور اصحى للكلام

كان قد طرح تامر عاشور حديثًا أغنية “هتوحشنا”، التي سجلت أكثر من 11 مليون مشاخدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا





