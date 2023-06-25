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موعد انطلاق العرض الخاص لفيلم البعبع في السينمات

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد صناع فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، لإقامة عرضًا خاصًا للاحتفال به بحضور أبطال الفيلم، غدٍ، الإثنين، بإحدى سينمات التجمع الخامس، والمقرر أن ينافس في موسم عيد الأضحى السينمائي.

 

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

 

آخر أعمال الفنان أمير كرارة

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة السينمائية، فيلم "كازابلانكا"، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

 

بينما خاض الفنان أمير كرارة، السباق الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل سوق الكانتو، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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