تفاصيل العرض المسرحي "قبل الخروج" قبل انطلاقه

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق مساء اليوم، الأحد، العرض المسرحي "قبل الخروج" علي مسرح أوبرا ملك برمسيس، وذلك ضمن سلسلة العروض التي ينتجها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

يشار إلى أن العرض من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني، ويقدم يوميا عدا الثلاثاء أجازة، في تمام الثامنة والنصف مساء، بطولة "شيريهان قطب، أحمد صبري غباشي، لمياء جعفر، محمد عبد الوهاب إقبال، إبراهيم البيه، ممدوح الميري، إيمان الغنيمي، عادل دياب".

مسرحية قبل الخروج، تأليف موسيقي محمد قابيل، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، ديكور وملابس محمد هاشم، كتب شخصية خيال الظل هاني السيد، تأليف محمد زناتي، رؤية درامية وإخراج هاني السيد.