شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج ترزق بتوأم جميلة ويوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزقت النجمة ريهام حجاج، صباح اليوم بتوأم جميلة ويوسف من زوجها محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، وكتب عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "حمد الله على سلامتك يا حبيبتى ونور عنيا الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا جميلة ويوسف محمد حلاوة ربنا يبارك فيهم".



ريهام حجاج

وقدمت ريهام حجاج، في دراما رمضان العام الماضى، مسلسل "جميلة"، تدور قصة مسلسل فى إطار تشويقى واجتماعى، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هانى عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك فى بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبرى، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحى خليل، سامح الصريطى، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هانى عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.