شكرا لقرائتكم خبر عن رغم دعوتها بنفسها.. تايلور سويفت ترفض الظهور فى بودكاست ميجان ماركل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت المغنية العالمية تايلور سويفت دعوة للظهور على بودكاست ميجان ماركل، رغم تلقيها رسالة شخصية من دوقة ساسكس - كما زعمت - وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ميجان نفسها طلبت من مغنية البوب ​​الظهور فى البرنامج، لكنها رفضت من خلال ممثلها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لخصت فيه الصحيفة تعاملات هارى وميجان مع Netflix على أنها "أفكار كبيرة وتنفيذ دون المستوى"، وذلك بعد أن ورد أن المديرين التنفيذيين لعملاق البث المباشر وسبوتيفاى قالوا إنهم محبطون من افتقار الزوجين للأفكار القوية والإنتاجية.



ميجان وتايلور

منذ استقالتهما من واجباتهما الملكية فى عام 2020 والانطلاق إلى كاليفورنيا للعيش فى قصرهما الجديد المكون من تسع غرف نوم والذى تبلغ تكلفته 14 مليون دولار، قام الزوجان ببناء شبكة معقدة من شركات "الترفيه" للمساعدة فى الترويج لـ"حقيقتهما".

بعد إلغاء Spotify لـ Archetypes وشراكتها مع الزوجين بقيمة 18 مليون جنيه إسترلينى، قالت Netflix أيضًا إنه من غير المحتمل تجديد صفقتها بعد انتهاء صلاحيتها فى عام 2025، ومع ذلك، فقد تم التأكيد على أن الأمير هارى يقوم حاليًا بإنشاء عرض مستوحى من Great Expectations لـ Netflix يسمى Bad Manners.

يوصف العرض بأنه مقدمة لكلاسيكية تشارلز ديكنز، ويعيد سرد قصة الآنسة هافيرشام الوحيدة التى تعيش فى مجتمع أبوى.