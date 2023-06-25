شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم حب في الزنزانة بالهناجر والاحتفال بعيد ميلاد المخرج محمد فاضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية في السابعة مساء اليوم الأحد فيلم "حب في الزنزانة"، بطولة الزعيم عادل إمام والسندريلا سعاد حسنى، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، ويعقب عرض الفيلم ندوة فنية للمخرج الفيلم محمد فاضل، حسبما صرح المخرج السينمائى أشرف فايق المشرف العام علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية.

وعقب إنتهاء عرض الفيلم والندوة، سيتم الاحتفال بعيد ميلاده، والذى يتزامن مع عرض الفيلم، ومن المقرر أن يحضر الندوة عدد من صناع الفيلم منهم مؤلف العمل السيناريست إبراهيم الموجى، والمونتيرة سلوى بكير، كما يحضر المؤلف والمخرج الدكتور عصام الشماع، ويدير الندوة بعد عرض الفيلم الكاتب والناقد الصحفى والمؤرخ السينمائى محمود عبد الشكور.

كما يعرض بسينما مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية نفس الفيلم وفي نفس الوقت والساعة برئاسة د.إيناس دياب، ويدير الندوة بالأسكندرية محمد كمال مبارك.

يذكر أن فيلم حب في الزنزانة من إنتاج عام 1983 وبطولة عادل امام، سعاد حسنى، يحيى الفخرانى، جميل راتب، عبد المنعم مدبولى، على الشريف، محمد كامل، سامى مغاورى، نعيمة الصغير، محمد شوقى، بدر نوفل، ماجدة زكى، محمد فريد، محمود مسعود، سعيد طرابيك، سوزان صالح، نعمات عبد الناصر، ليلى الاسكندرانى ومن تأليف إبراهيم الموجى وإخراج محمد فاضل.