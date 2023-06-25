شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح ينضم لفيلم "الفستان الأبيض" مع ياسمين رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد خالد صالح إلى أسرة فيلم "الفستان الأبيض" للفنانة ياسمين رئيس والذي انطلق تصويره مؤخرًا، ليسجل أحمد تعاونه الثانى مع ياسمين رئيس بعدما ظهر كضيف شرف في مسلسلها 60 دقيقة المكون من 9 حلقات والذى تم عرضه على احدى المنصات الرقمية العام قبل الماضى.

فيلم "الفستان الأبيض" كان يحمل اسم "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" قبل تغييره، وهو بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

وكان آخر أعمال أحمد خالد صالح في السينما فيلم "19 ب" الذى تم عرضه مؤخرًا، من بطولة "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس وتأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.

وقدمت ياسمين رئيس آخر أعمالها في السينما، فيلم "أنا لحبيبي" الذى عرض في موسم عيد الحب الماضى، وشارك في بطولة الفيلم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.