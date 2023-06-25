أصبحت بوزن طفلة.. صبا مبارك تفاجئ الجمهور بنحافة مفرطة في أول ظهور لها بعدة فترة غياب.. شاهدوا شكلها الآن؟!

كتب امير فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 05:44 مساءً - خسرت الفنانة الأردنية صبا مبارك الكثير من وزنها بشكل مفاجئ، حيث صدمت الجمهور بشكلها الجديد الذي ظهرت به.

صبا مبارك تفقد الكثير من وزنها

في التفاصيل، شاركت النجمة الأردنية صبا مبارك جمهورها باحدث ظهور لها ظهور عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات (إنستجرام) بعد غياب فترة عن الأنظار، حيث تألقت بإطلالة (كاجوال) صيفية، رقيقة، كشفت عن رشاقتها و فقدانها الكثير من وزنها.

ما سر نحافة صبا مبارك؟

وكانت الفنانة صبا مبارك قد كشفت في وقتٍ سابق عن الخطوات التي اتبعتها وسببت خسارتها الوزن، اذ قالت انها تتبع الصيام المتقطع، تأكل خلال 6 ساعات وتصوم 18 ساعة، كما كشفت “صبا” أن لديها قابلية لزيادة الوزن باستمرار.

صبا مبارك: «عندي قابلية لزيادة الوزن باستمرار»

وأَضافت في لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة DMC :«كلت كتير أوي في فيلمي الأخير، ولو شربت مياه هتخن، فأنا بتخن بسرعة جدًا، ومواليد برج الحمل بيميلوا للتخن باستمرار».

وتابعت :«تخنت في كواليس فيلمي الأخير 13 كيلو، عشان كنا بنصور في الحر، ولو لزقت حاجة كانت هتبان، وبعد ما انتهى الفيلم كنت زايدة في الوزن باستمرار».

وأردفت :«موضوع التخن مريح جدًا، إحساس إن محدش باصصلك وإن مش فارق معاك شئ، وكنت لابسة عباية سوداء، تسمح أني أضع جواها أي شئ».

آخر أعمال صبا مبارك

ومؤخرًا، عرض لصبا مبارك الجزء الثاني من مسلسل “عنبر 6” وأيضًا فيلم “بنات عبد الرحمن”، وهو أول فيلم أردني يتم إطلاقه تجاريا في دور العرض السينمائي في مصر.

تدور أحداث الفيلم حول أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production ، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، وتتولى MAD وLagoonie مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

وحصل فيلم “بنات عبد الرحمن” على جائزة الجمهور من 4 مهرجانات دولية هي مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، مهرجان إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال. ومهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يُذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل “توبة”، الذي عرض في رمضان 2022، من بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح.

وعرض لصبا مبارك في رمضان 2022 أيضا مسلسل “سوتس بالعربي” بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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