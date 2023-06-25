أصالة تحتفل بزفاف شقيقها أنس في أجواء عائلية.. العروس شقيقة إعلامية مصرية شهيرة؛ شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 05:44 مساءً - في أحد فنادق التجمع الخامس الشهيرة يحتفل أنس نصري شقيق الفنانة أصالة بزواجه من نهال شقيقة الإعلامية أميرة بدر.

حضور حفل زفاف شقيق أصالة

ويحضر حفل زفاف شقيق أصالة مجموعة من نجوم الفن، واجتمعت أصالة مع زوجها فائق حسن، وابنتها شام الذهبي وزوجها، ومن المقرر أن يغني في الفرح كل من رامي صبري، أحمد سعد وعدد كبير من الفنانين.

ظهرت في الصور أصالة وأسرتها برفقة شقيقها والعروس، واختارت أصالة أن ترتدي فستان أنيق من اللون الفوشيا، أما ابنتها شام فتألقت بفستان شبابي من اللون الأسود.

كشفت الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا عن قوة العلاقة بين أصالة وأسرتها، حيث ظهرت أصالة مع زوجها فائق حسن وبرفقة أبنائها الأربعة وزوج ابنتها. وتفاعل روّاد السوشيال ميديا مع ظهور أصالة وعائلتها، وأبدوا إعجابهم بالترابط الأسري وعلاقتها المميزة بعائلتها.

يُشار إلى أن شقيق أصالة، أنس نصري احتفل بخطوبته منذ عدة أشهر، وكتب عبر إنستجرام قائلًا: ‘منصفة وعظيمة هي الحياة عندما تمنحنا أيام جميلة كهذا اليوم وأشخاص رائعين محبّين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا، محظوظ بكم وفي غاية السعادة بانضمام عائلة جميلة نقية محبّه إلى عائلتي، شكرًا آل نصري وشكرًا آل بدر على وجودكم في الحياة’.

الجدير بالذكر أن أصالة احتفلت خلال الأيام الماضية بالذكرى الثانية لزواجها من فائق حسن، وأكدت على حبها الشديد له ومدى التوافق بينهما.

من المعروف عن أصالة أنها شخصية رومانسية وتحمل طاقة حب كبيرة للجميع، وتحرص دائما على التعبير عن مشاعرها لأًصدقائها وعائلتها.

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد أصالة الـ 54

من ناحية أخرى، أحتفلت النجمة أصالة نصري بميلادها الـ54 الذي صادف يوم 15 مايو الماضي، وتلقت الفنانة السورية سيل من التهاني والمعايدات من زملائها عبر موقعي “إنستجرام” و “تويتر“.

واختار زوجها فائق حسن كلمات رومانسية للتعبير عن حبه الكبير لأصالة في يوم عيد ميلادها، فهي “سعادته الأبدية وعمقه الدافئ المليء بالتفاصيل”.

وكتب في تغريدة على «تويتر»، “كل عام وانت معنى الحب وتفسيره عمقه الدافئ الذي لم اكتشفه قبلك والسعادة الابدية التي اعيشها من خلال حنانك شكرا بحجم التفاصيل يا سيدة التفاصيل الرائعة امتلأت حياتي بك حبًا نقيًا لا تشوبه شائبة لك مني كل ما استطيع ولي منك كل امنياتي.. جوزتي” .

أصالة ردت عليه بقولها: “ياجوزي الغالي الحنون .. بسعى ورح أبقى حتّى ألبق لك .. ولأنّه قلبك بيفوز بجائزة الأنقى بدّي ضلني واصل بالحلا ليفرح دائماً فيّي قلبك”.

اسما لمنور أيضاً شاركت صورة لها على “إنستجرام” برفقة أصالة وكتب كلام يؤكد حجم الصداقة الكبيرة التي تجمعهم، “صولا الحبيبة (أخت دنيا) بكل ما في التعبير من معنى، تقاسمت معك الكثير : حب، فرح، حزن، ضحك، قلق و الكثير من المزيكا، وهذا الحضن فيه معاني كثيرة”.

نجوى كرم شاركت في معايدة أصالة وغردت عبر تويتر “أصولة ينعاد عليكي وانشالله الحبّ والنّجاح ما يفارقوا حياتك، العمر كلو”.

بدورها أصالة، شاركت التغريدة وكتبت “نجوتي الحبيبه شكراً إنّك دائماً المبادرة بالمحبّه واللطف يا شمس لبنان الغالي”.

نوال الكويتية كتبت “كل عام وأنتِ بخير أصوله الغالية والله يطول بعمرك ويبارك لك في أولادك حبيبتي”.

بدوره الإعلامي نيشان عايد أصالة وعبّر عن حبه الكبير لها، قائلاً: “أصالتي بتستاهلي كلّ حُبّ الدّني وكلّ فرح الدّني متل ما صَوْتِك بيصنَع فرح بقلوب الملايين! مطرحِك جُوَّا بالقلب كلّ العمر صديقتي… السنين بتحلَى بوجودِك!”.

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