شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان: Oppenheimer يضع المشاهدين في حالة من الإحباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى كريستوفر نولان، عن أن عرض فيلم Oppenheimer، في مجموعة من دور العرض، وضعت الجماهير في حالة من الصدمة، حتى أن البعض وصفه بأنه فيلم رعب، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وتحدث نولان عن العروض المبكرة في مقابلة جديدة مع مجلة Wired مؤكدًا: "بعض الناس يغادورن الفيلم وهم محطمين، ولا يستطيعون الكلام، خاصة أن هناك عنصر من الخوف موجود في التاريخ".

وأنهى نولان حديثه قائلاً: "فيلم Oppenheimer تجربة مكثفة لأنها قصة حقيقية، وعرضته مؤخرًا على مخرج سينمائي قال إنه نوع من أفلام الرعب، وأنا لا أوافق".

وذلك بعد أن تم الإعلان عن أن فيلم Oppenheimer الجديد للمخرج العالمى كريستوفر نولان حصل على تصنيف من فئة R، بعد أكثر من 20 عامًا لـ حصول أحدى أفلامه على هذا التصنيف، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تصنيف R هو مصطلح أمريكي، مما يعني أن أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا يجب أن يكون برفقة أحد الوالدين أو وصي بالغ إذا رغب في مشاهدة الفيلم في دور السينما.

في المملكة المتحدة ، فئة R، تكون من بداية 15 عام، مما يعني أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بمشاهدة الفيلم في دور العرض، حتى لو كان برفقة شخص بالغ.

كان آخر أفلام نولان التي حصلت على هذه الشهادة هو فيلم Insomnia الذى طرح عام 2002 ، والذي قام ببطولته آل باتشينو وروبن ويليامز وتتبع مؤامرة محقق شرطة يحقق في مقتل فتاة مراهقة.

الفيلم الجديد المنتظر Oppenheimer من المقرر طرحه بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، فيلم Oppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.