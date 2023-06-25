شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور رسمى لآمبر هيرد بعد خسارة قضيتها مع جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت النجمة العالمية آمبر هيرد العرض الخاص لفيلمها "In the Fire" الذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان السينما الإيطالي الذي أنطلق يوم 23 يونيو ومن المقرر إستمرار فعالياته حتى 1 يوليو 2023.

ووفقا لموقع "نيويورك بوست" يعد هذا الظهور الأول لامبير هيرد والتواجد لها على السجادة الحمراء منذ مشكلتها وقضايا التشهير بينها وبين زوجها السابق النجم الهوليودي چوني ديب لتعود "أمبر" للساحة الفنية مجددا بعد مقاطعة صناع السينما بأمريكا لها جراء مشكلتها.

هيرد تتحدث عن الفيلم

قالت هيرد: "إنه فيلم جميل عن التأثير الخارق للطبيعة وقوة الحب. إنه يتعلق بالحدود التي يمكن أن يتخطاها الحب وخلقه، وهو يتعلق حقاً بالقوة الخارقة التي يتمتع بها الحب. إنه فيلم عن الحب".

خلال العرض الأول يوم أمس السبت، سارت هيرد على السجادة الحمراء وهى ترتدى فستان أسود طويل كان يتميز بحزام على خصرها،كان شعرها مصففاً في تجاعيد ضيقة ساقطاً حول كتفيها.

حضر العرض الأول للفيلم المخرج كونور ألين والممثل المشارك إدواردو نورييغا في مهرجان تاورمينا السينمائي يوم السبت، إلى جانب هيرد.