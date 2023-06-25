نور تكشف عن كواليس تصوير فيلم "بيت الروبي"

لا يزال فيلم "بيت الروبي" يحقق إيرادات مرتفعة، منذ بداية عرضه خلال اليومين الماضيين في دور السينما المصرية، الأمر الذي جعله في صدارة شباك التذاكر. ومن جانبها حرصت الفنانة نور اللبنانية إحدى بطلات العمل، على الاحتفال بنجاح الفيلم، ولكن بطريقتها الخاصة، إذ شاركت متابعيها صورة من كواليس تصوير أحد مشاهدها، ظهرت من خلاله على شاطىء البحر بمدينة طابا المصرية، وكتبت نور: "بيت_الروبي # Not a typical morning at".

وعن الدور الذي تقدمه في العمل، قالت نور لكاميرا على هامش العرض الخاص الذي أُقيم للعمل منذ أيام: إنها تقدم شخصية طبيبة "نساء وتوليد" تُدعى "إيمان الروبي"، وفي نفس الوقت هي زوجة للفنان كريم عبد العزيز، ولكن تحدث لها مشكلة كبيرة خلال أحداث العمل يغير حياتها 180 درجة.

وعن تكرار نور لتقديم شخصية "الطبيبة" خلال الفترة الأخيرة، بدايةً من مسلسل "ضل راجل"، مروراً بـ "راجعين يا هوى" و"موضوع عائلي" وأخيراً بفيلمي "نبيل الجميل اختصاصي تجميل" و "بيت الروبي"، أشارت إلى أنها لا تعلم لماذا تم حصرها في دور أو شخصية الطبيبة لأكثر من مرة في أعمالها الفنية. وتابعت: "لو مكنتش ممثلة كنت سأهتم بالأشياء والمواضيع التي تتعلق بالطب".

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن، توتا، منى الشاذلي، مصطفى أبو سريع. الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب.

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