دنيا سمير غانم تطرح أغاني مسلسلها "جت سليمة"

القاهرة - الخليج 365
أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها بموقع إنستغرام، طرح أغاني مسلسل جت سليمة عبر جميع منصات الديجيتال واليوتيوب، بعد تصدرها قائمة الأكثر مشاهدة طوال فترة عرضها ضمن أحداث المسلسل في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2023.
ونشرت دنيا سمير غانم أغاني المسلسل وعلقت عليها قائلة: "أغنية ارقصوا له، أغنية محظوظة بأصحابي، أغنية الجمال معاملة، أغنية مش محتاجة حد، أغنية التعليم يا هو، أغنية جت سليمة، الآن على جميع منصات الديجيتال واليوتيوب جت سليمة، كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: النابلسي".
مسلسل جت سليمة تم عرضه ضمن المسلسلات المصرية للنصف الثاني من رمضان 2023، من بطولة دنيا سمير غانم، ومحمد سلام، وخالد الصاوي، هالة فاخر، بالإضافة إلى سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت وعدد من الفنانين الآخرين، ويأتي المسلسل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكي، وبرعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.
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