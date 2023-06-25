خبر حزين جدًا عن الفنانة الشابة أروى جودة!

كتب امير فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 06:50 مساءً - رحل يحيى أحمد قاسم جودة، والد الفنانة المصرية أروى جودة بشكل مفاجىء صدم عائلته والمقربين منه.

أعلنت أروى مؤخرًا عبر ستوري حسابها الشخصي على إنستجرام موعد عزاء والدها في أحد المساجد الشهيرة بالقاهرة.

أروى جودة تنهار بعد وفاة والدها

انهارت أروى جودة وقت وداع والدها، وظهرت عليها ملامح الحزن والأسى والتأثر بسبب رحيل والدها المفاجىء.

شارك أروى جودة هذه اللحظات الصعبة العديد من أصدقائها وعائلتها، وكان لافت للانتباه حضور خالتها الفنانة صفاء أبو السعود.

تفاعل محبي أروى مع خبر رحيل والدها وتمنوا لها تجاوز هذه المحنة ، وقاموا بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة.

عزاء والد أروى جودة

وأقيم عزاء والد أروى جودة في مسجد الحامدية الشاذلية، كما يقام عزاء والدة الفنان محمد السعدني في المسجد نفسه بصالة أخرى.

وحرص العديد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في وفاة والد أروى جودة، وكذلك والدة محمد السعدني، ومنهم هشام ماجد وسيد رجب ودرة وزوجها الذين حرصوا على مواساة كل من أروى جودة ومحمد السعدني.

ومن النجوم الذين حرصوا على حضور عزاء والد الفنانة أروى جودة، كل من: مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي ودرة وزوجها والفنانة صفاء أبو السعود ودارين حداد وجيهان الشماشرجي ومحمد حفظي، وعمرو سلامة.

أحدث أعمال أروى جودة

أحدث أعمال أروى جودة فيلم يوم 13 الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، وكانت تدور أحداث فيلم “يوم 13” فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

يُشار إلى أنه عرض للفنانة أروي جودة فى شهر رمضان 2023 مسلسل “رسالة الإمام” بطولة خالد النبوي، وبمشاركة نضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعى، وسلمى أبو ضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.

الخليج 365

الخليج 365