ريهام حجاج ترزق بـ توأم من رجل الأعمال محمد حلاوة … اسم مولودتها مفاجأة للجميع!! – (صورة)

كتب امير فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 06:50 مساءً - رزقت الفنانة المصرية ريهام حجاج بتوأم من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، اليوم الاحد 25 يونيو الجاري.

ونشر حلاوة صورة، عبر خاصية “القصص القصيرة”، على حسابه بموقع “إنستجرام“، وعلّق عليها: “حمد لله على سلامتك يا حبيبتي ونور عيني، الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا جميلة محمد حلاوة، يوسف محمد حلاوة”.

ريهام حجاج ومحمد حلاوة يستقبلان توأمهما

وكانت ريهام حجاج قد ابتعدت عن الأضواء و المناسبات العامة مؤخرًا ، وبالتحديد بعد انتهاء مسلسلها الرمضاني “جميلة” والتي أطلقت اسم مولودتها على اسم شخصيتها في المسلسل.

النجوم يهنئون ريهام حجاج بولادة توأمها

وتلقت ريهام حجاج التهاني على المنشور الذي شاركته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، حيث تفاعل معها عدد كبير من المتابعين والنجوم، الذين هنئوها بالمولدين.

وقال البعض: “ما شاء الله تبارك الله ألف مبروك”، “مليون مبروك ما شاء الله الله أكبر ربنا يحفظهم ويحميهم ويفرحكم بيهم يا روح قلبي”.

يُذكر أن ريهام حجاج كانت قد صرحت في سبتمبر 2021، أنها تعرضت للإجهاض بعد أيام من تصريحها بأنها حامل في لقاء مع الإعلامية بوسي شلبي.

وكان مصدر مقرب من ريهام حجاج قد علق على عدم ظهور علامات الحمل على ريهام حجاج وقت إعلانها للخبر، مؤكدا أن الجنين تم إجهاضه في الشهور الأولى من الحمل.

يُذكر أن محمد حلاوة لديه أربعة أبناء من زوجته الأولى وهي سيدة من خارج الوسط الفني، كما أن لديه ابنان من الفنانة ياسمين عبد العزيز هما ياسمين وسيف.

مسلسل “جميلة”

أما عن مسلسلها الرمضاني “مسلسل جميلة” فهو دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، وسوسن بدر، وهاني عادل، وعبير صبري، وأحمد وفيق، ويسرا اللوزي، والمسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل.

وأكد المؤلف أيمن سلامة، أن المسلسل يتناول عقوق الآباء وكذا عقوق الأبناء، لافتا إلى أن الفنان هانى عادل يؤدى دور زوج “جميلة” الفنانة ريهام حجاج، وطليق الفنانة عبير صبرى.

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة ريهام حجاج، منشورا عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، تنعى خلاله الفنان الراحل مصطفى درويش.

وكتبت ريهام حجاج: “مصطفى درويش من أكتر الناس اللي اتحاربت، وياما اتكتب عليه واتقال كلام كتير يهدم أي حد، مصطفى درويش كتير استكتروا عليه رزقه اللي ربنا كان باعتهوله، وكعادة بعض الناس اللي شايفين إنهم لازم يقرروا مين يستحق الرزق ومين لأ؛ شايلين من دماغهم إن ربنا بس اللي بيرزق، مصطفى اتكلم معايا في الموضوع ده لما قابلته مرة، بعد دوره في بميت وش، وكان حقيقي متأثر، يا ريت تفهموا إن ربنا دايما ليه حكمة في كل حاجة، وأهو مصطفى ربنا افتكره وهو لسه صغير، يا ريت تبطلوا تجرحوا في الناس وهما وأنتم لسه عايشين؛ عشان مش حاتقدر تتحمل وقفتك أدام اللي جرحته وهو مختصمك أدام ربنا… ما فيش حاجة في الدنيا مستاهلة”.

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