شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داغر : مشروع مدحت صالح مختلف عن مشروع على الحجار 100 سنة غنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، أن مشروع مدحت والأساتذة للنجم مدحت صالح يختلف إلى حد ما عن مشروع 100 سنة غنا للنجم علي الحجار، حيث يتناول الأخير تقديم الالحان القديمة وتقديمها بصياغة حديثة وتوزيع اوركسترالى وهو نفس مشروع مدحت، والاحتلاف بينهم بسيط .

وأضاف خلال ندوته في ”الخليج 365” لم أرَ اختلاف كبير بين المشروعين، وفى الآخر ده يصب في مصلحة الجمهور .

وأشار على الحجار لديه تجارب أنا شخصيًا أحبها وهى في كل ألبوم له يقدم أغنية لكبار المطربين الراحلين منهم محمد فوزى ومحمد عبد الوهاب والموجى وغيرهم.

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا خلال ندوته في الخليج 365، أنه منذ بداية توليه منصب رئيس دار الأوبرا كل اعتماده على التفكير خارج الصندوق وتطوير في الحفلات الخاصة بالأوبرا وكذلك البرنامج الشهرى لها، وبدأت بفكرة إذاعة الحفلات على الهوا، وده عمل انتشار واسع، حيث كانت الحفلة تقتصر على الجمهور فقط، ولكن عند بثها على القنوات ساهم في مشاهدة عدد كبير لها في مصر والوطن العربى والحمد لله كان هناك مردود فعل ايجابى من كل النواحى .

وأضاف كل شهر نقوم بإحياء حفلات لنجوم كبار رحلوا عن عالمنا من مطربين وملحنين وغيرهم، منهم كوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدى ومنير مراد وغيرهم بكثير، ولكن جمهورهم يقتصر على حاضرين الحفلة فقط، ولما قمنا بإذاعة حفل العندليب حافظ مؤخرا على قناة الحياة، الحمد لله لاقت صدى كبير من الجميع وشاهدها الكثير من مصر والوطن العربى وحققت نجاح كبير بإشادة الجميع .

وعلق قائلا على مشروع مدحت والأساتذة : اتصل النجم مدحت صالح بوزيرة الثقافة نيفين الكيلانى وعرض عليها جمع عدد من الملحنين الكبار واحياء حفل تحت عنوان مدحت والكبار يجمع فيهم ملحنين من مصر والوطن العربى، وتابع أنه لن يغنى أى أغنية من اغانيه، بل يغنى لكبار الملحنين، ودى فكرة حلوة وجديدة .

وأضاف أوجه الشكر لك من وزارة الثقافة منهم الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلانى والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونهم في تلك المشروع الذى يحمل عدد من المفاجئات .

واحتفى ”الخليج 365” بالدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر الجريدة، وشهدت الندوة حضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي والمشرفة على تلفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطي رئيس قسم الفن، والزملاء بقسم الفن مصطفى القصبي وسارة صلاح ولميس محمد.

وتحدث خالد داغر في الندوة المقرر نشرها على تليفزيون وموقع الخليج 365 عن المشاكل التي واجهته منذ توليه منصب رئيس دار الأوبرا، واهتمامه بمركز تنمية المواهب، كما تحدث عن التحضيرات لمهرجان الموسيقى العربية وأهم الملامح التي يركز عليها خلال الدورة المقبلة، وكذلك مهرجان القلعة الذى يعتبره من أفضل المهرجانات على مستوى الوطن العربى، والذى يضم كافة فئات الغناء، كما تحدث تفاصيل المشروع الفني الذى يحمل اسم "الأساتذة" للنجم مدحت صالح.