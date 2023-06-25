فيفي عبده تٌثير الجدل بما قالته عن ثروة محمد رمضان وأزمات شيرين عبدالوهاب! – (فيديو)

كتب امير فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 08:48 مساءً - علقت الفنانة فيفي عبده على حالة الهجوم التى يتعرض لها كل من شيرين عبد الوهاب والفنان محمد رمضان، وذلك فى تصريحات تلفزيونية لها.

وقالت فيفى عبده إن الفنانة شيرين عبد الوهاب على طبيعتها وتتعامل مع جمهورها على هذا النحو، ولا تحتاط فى كلامها من أى رد فعل غير إيجابي.

وأضافت: “شيرين صوت مصرى أصيل وتمتلك قدرات فنية عالية، ولا بد من استغلالها وليس تدميرها، وكل إنسان يمكن أن يخطئ لأننا بشر”.

أما عن محمد رمضان، فقالت فيفى عبده: “محمد رمضان محبوب وربنا رزقه، لا أعلم سبب هذا الرزق، ولكن هذه هبة من عند الله وربنا بسبب أنه بار بوالديه، ولكن لا أحد ينكر أنه موهوب”.

فيفى عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي بإطلالة جريئة وهي ترقص علي الشاطئ، مرتدية فستانا باللون اللبني، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فيفي عبده تتعاقد على مسلسل جديد

تعاقدت الفنانة فيفى عبده على بطولة مسلسل “آخر الزمن” مع النجوم أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية وتجسد فيه دور أم مكافحة تقع فريسة في عدد من المشاكل الأسرية والعديد من الأزمات الصعبة.

وكشفت الفنانة فيفي عبده عن العمل بالمسلسل الجديد وقالت: «الحمد لله تعاقدت على مسلسل آخر الزمن، وهو عمل قوي، يناقش قضايا تمس المجتمع، انتظروا عمل مختلف ومميز، قصة جذبتني جدًا تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل عصري وجريء».

والمسلسل يشارك فى بطولته كل من أحمد عبدالعزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد وإخراج أيمن فؤاد.

آخر أعمال فيفي عبده

وكانت الراقصة فيفي عبده قد عادت، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده و شيرين رضا، كل من تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من صيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وقدمت فيفي عبده عام 2019 مسلسل “مملكة الغجر“، وشارك في بطولته حورية فرغلى، حازم سمير، ميار الغيطى، سامح الصريطى، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، هبة عبد العزيز، حسام الجندى، نور فخرى، سناء شافع، غفران محمد وتأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

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