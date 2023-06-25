إصابة أحد ابطال مسلسل “جعفر العمدة” بأزمة قلبية مفاجئة.. أول صورة له على سرير المستشفى!

كتب امير فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 08:48 مساءً - تعرض الفنان المصري طارق النهري لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات.

طارق النهري يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة

وكشفت مصدر مقرب من الفنان طارق النهري أنه قد تم نقله إلى المستشفى اليوم بعد إصابته بأزمة قلبية، مشيرة إلى أن حالته مستقرة.

طارق النهري – مسلسل جعفر العمدة – 2023

آخر أعمال طارق النهري

وكان الفنان طارق النهري قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل جعفر العمدة مع منذر مهران، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، وعصام السقا، أحمد فهيم، أحمد داش، لبنى ونس، سلوى عثمان، منذر ريحانة، أحمد عبد الله، دعاء حكم، وغيرهم، وهو من إخراج محمد سامي، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وعرض في موسم رمضان الماضي 2023 على شاشة قناة DMC، وحقق نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري والعربي.

أول ظهور لطارق النهري بعد إجرائه عملية جراحية

وتحدث طارق النهري عن تعاونه مع محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، قائلًا: محمد رمضان إنسان جميل أوي على المستوى المهني والشخصي ومشاعره راقية ومؤدب في التعامل مع زمايله ومع أصغر كومبارس في المسلسل، ويحب يعمل الخير بس ميعرفش يعمله إزاي، هو إنسان جميل وممكن يبقى بيصيبه أحيانًا خطأً، بس كل إنسان بيغلط.

طارق النهري ووعكته الصحية

تعرض الفنان طارق النهري لأزمة قلبية مفاجئة، وأجرى على أثرها عملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات الكبرى.

وكان الفنان طارق النهري، قد كشف عن تعرضه لحادث سير بسيارته، أثناء التوجه إلى منزله. وقال طارق النهري: “الحمد الله الحادث كان بسيط وأنا الآن فى منزلى بصحة جيدة”.

وأضاف طارق النهري: بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة والحمد الله العين مش سيباني تعرضت لحادث أمس بسيارتى ومنذ عدة أيام أيضا بدأت أعاني بآلام شديدة فى عيني، حيث أننى كنت أجريت فيها عملية جراحية ويبدو أن حدث شىء ما بها جعلني تواصلت مع الطبيب المعالج الذى امرني بإعادة الكشف مرة أخرى لمعرفة سبب الآلام المستمرة بها.

أحدث لقاءات طارق النهري

قال الفنان طارق النهري إنه ابتعد فترة عن الفن وعن التصوير وهذا أحزنه بشدة، مضيفا: “لكني بعد عودتي من خلال مسلسل جعفر العمدة كنت قلقان وخائف ولكن والحمد لله سعدت بردود الفعل ونجاح المسلسل ، لدرجة أن الناس بتستقبلني في مكان إقامتي بحدائق القبة استقبال الفاتحين، وعادت الروح لي مرة أخرى باستقبال الناس في كل مكان أتواجد فيه”.

وأضاف طارق النهري خلال حلوله ضيفا ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة: “أنا على صلة قرابة بالنجم أمير كرارة وهو ابن خالي وفي تشابه بيننا لدرجة أن الفنان محمد رمضان في أحد المشاهد التي تم تصويرها قالي لي أنت قريب أمير كرارة”.

وتابع طارق النهري: “قدمت دور والد أمير كرارة في أنا عشقت والجميع يقولون انتوا قرايب، وفي مسلسل سوق الكانتو قدمت دورا مهما ومختلفا لراجل يبيع الكحوليات ومتواطئ مع الإنجليز”.

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