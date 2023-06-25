شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تطرح "سلام عليكم" الشهيرة ديو مع صاحبها عزام شيك الأوزبكستاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة بشرى أغنية "سلام عليكم" الشهيرة كديو مع صاحبها الفنان الأوزبكستاني عزام شيك وذلك بتوقيع الموسيقار إسلام صبري، والذي يقدم الأغنية بلحن وتوزيع جديدين، وهي الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا حول العالم، حيث أضيفت كلمات عربي على الأغنية لـ هيثم سيلم.

وفي سياق مختلف وقع اختيار صناع فيلم أولاد حريم كريم للنجم مصطفى قمر على عدد من الفنانين لتقديم شخصيات جديدة على أحداث الفيلم الذى تم عرض الجزء الأول منه منذ 18 عاماً، حيث تم التعاقد مع كل من بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر وذلك بعدما تم إضافة خطوط عريضة جديدة خلال أحداث العمل.

يذكر أن مصطفى قدم فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وتحديداً عام 2005 ويحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولة الجزء الأول ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.