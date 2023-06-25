شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأوبرا يتألقون بأغان وطنية فى معهد الموسيقى العربية ضمن احتفالية 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت فرقة الموسيقى العربية للتراث، بقيادة المايسترو فاروق البابلى، حفلا بمناسبة احتفالات ذكرى 30 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية، وتضمن عددا من الأعمال الغنائية الوطنية لكبار الملحنين بأصوات نجوم الأوبرا كل من: أنغام مصطفى، أحمد الوزيري، محيى صلاح، حنان الخولي، احمد محسن، رضوى سعيد، محمد شوقي، حنان عصام وعبد الله لبيب.

ومن الأغانى التي قدمت على مسرح معهد الموسيقى العربية، منها: بحبك يا مصر لمحمد سلطان وصورة لكمال الطويل وياحبيبتى يامصر لبليغ حمدى وحبايب مصر لحلمى بكر ويا ليلة العيد لرياض السنباطى ويانسمة الحرية لمحمد عبد الوهاب ومصر اليوم في عيد لعمرو الجيزاوى و بلدي احببتك يابلدي لـ محمد فوزى وأنا المصرى لسيد درويش .

فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.