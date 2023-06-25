شكرا لقرائتكم خبر عن من ويجز لزياد ظاظا.. عمرو سلامة يستعين بنجوم الراب فى أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص المخرج عمرو سلامة، دائما على تقديم وجوه جديدة على الساحة الفنية ما بين أطفال أو ممثلين للمرة الأولى مثلما فعل مع أحمد داش في بدايته وهو طفل صغير في فيلم "لا مؤاخذة" و الطفل عمر الشريف في فيلم "برة المنهج".

كما قدم المخرج عمرو سلامة، مطرب الراب ويجز وتجربته التمثيلية الأولى في مسلسل "بيمبو" والإشادة به وبطريقته أمام الكاميرات والعمل من بطولة أحمد مالك وهدى المفتى ومطرب الراب ويجز وسينتيا خليفة، والفنانة رزان مغربى، وإخراج عمرو سلامة العمل تجربة شبابية.

ومثل ما فعل المخرج عمرو سلامة وتقديم ويجز لأول مرة كممثل، إعاد التجربة مع نجم الراب زياد ظاظا و إخراجه فيلمًا قصيرًا تحت اسم 60 جنيه، والعمل مستوحى من أغنية مطرب الراب زياد ظاظا و يقدم الفيلم معلومات عديدة عن مطرب الراب زياد ظاظا، وطريقة تقديمه لـ أغاني الراب، وخاصة أغنية 60 جنيها.

وشارك زياد ظاظا فى مهرجان عيد الموسيقى على مدار ثلاثة أيام متتالية ويفتح بابه للجمهور من مختلف الأعمار للاستمتاع بعدة فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية وشهد اليوم الأول حفل الافتتاح بحضور سفيرى فرنسا وألمانيا فى مصر، كما شهد مشاركة المنظمات الحكومية والمؤسسات العاملة فى مجال البيئة، وانتهى بحفلات مغنى الراب زياد ظاظا والمطربة سمر طارق ودى جى ولد.