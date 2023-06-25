شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بعيد ميلاد المخرج محمد فاضل فى الهناجر بحضور فردوس عبد الحميد وسيمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا، مساء اليوم فيلم "حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل، بطولة الزعيم عادل إمام والسندريلا سعاد حسنى، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، والذى نظمه المخرج السينمائى أشرف فايق المشرف العام على النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية.

وعقب انتهاء عرض الفيلم والندوة، تم الاحتفال بعيد ميلاد المخرج محمد فاضل، وذلك بحضور كل من زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانة سيمون، والزميل الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، الفنانة ألفت عمر.

كما يُعرض بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية نفس الفيلم وفي نفس الوقت والساعة برئاسة د.إيناس دياب، ويدير الندوة بالإسكندرية محمد كمال مبارك.

يذكر أن فيلم "حب في الزنزانة" من إنتاج عام 1983 وبطولة عادل إمام، سعاد حسنى، يحيى الفخرانى، جميل راتب، عبد المنعم مدبولى، على الشريف، محمد كامل، سامى مغاورى، نعيمة الصغير، محمد شوقى، بدر نوفل، ماجدة زكى، محمد فريد، محمود مسعود، سعيد طرابيك، سوزان صالح، نعمات عبد الناصر، ليلى الإسكندرانى ومن تأليف إبراهيم الموجى وإخراج محمد فاضل.