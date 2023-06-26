شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تنتهى من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية تعاونت فيها مع الموزع الموسيقى زوم والشاعر أحمد علاء والملحن أحمد برازيلى تطرحها في موسم الصيف الجارى بعد الانتهاء من تصويرها، كما تحيى النجمة اللبنانية حفلاً غنائيًا يوم السبت 1 يوليو في بيروت بمناسبة عيد الأضحى، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها لمحببة لدى الجمهور.





وآخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس" والذى عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.