الكتاب الذهبي يُجيب.. كيف قضت مصر على الإرهاب

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الكتاب الذهبي الصادر عن إحدى المؤسسات الصحفية القومية السؤال الأهم: كيف قضت مصر على الإرهاب؟ ، وذلك بمناسبة مرور عقد على ثورة 30 يونيو، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الانتصار على الإرهاب، واقتراب الاحتفال بالتنمية في شمال سيناء.

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قدّم الكتاب وشارك في تحريره، اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، المُفكر الاستراتيجي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور عبدالمنعم سعيد الكاتب المُفكر السياسي، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي، وثروت الخرباوي خبير التنظيمات التكفيرية، وأيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف والكتاب الذهبي.

ويتصدر الكتاب، عبارة الرئيس السيسي: "الإرهاب بات تاريخًا من الماضي"، وإهداء رئيس التحرير الكتاب إلى: "إلى الأنفس المطمئنة التي ذهبت إلى ربها راضية مرضية، دفاعًا عن بقاء الوطن وأمنه، شهداء مصر الأحياء.

وتناول الدكتور سمير فرج، التحديات المصيرية التي واجهت الدولة المصرية، على مُختلف الجبهات والاتجاهات الاستراتيجية، من هزات سياسية داخلية، وخارجيًا في المحيط الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أهمية زاوية التناول التي يناقشها الكتاب، لمناسبة ذكرى مرور عقد على ثورة 30 يونيو، فأهم التحديات محاولة تغيير الهوية الوطنية واستخدام الإرهاب سلاحًا لكسر إرادة الدولة، مما جعل الانتصار عليه أحد أهم المنجزات.

وفي الفصل الأول تطرق اللواء سمير فرج إلى مواجهة الإرهاب في الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة.

وفي الفصل الثاني، تطرق الدكتور عبدالمنعم سعيد، لأبعاد "المواجهة الشاملة".

وفي الفصل الثالث، يغوص المُفكر ثروت الخرباوي في عُمق نشأت تنظيم الإخوان وأدبياته التكفيرية، تحت عنوان: "تنظيم الإخوان من غرس بذور الإرهاب إلى اقتلاع جذور التنظيم".



وتناول الكاتب حلمي النمنم في الفصل الرابع، عن "حتمية الثورة على جماعة الإخوان وحكمها"، وفي الفصل الخامس.

وتحدثت الدكتورة هدى زكريا تحت عنوان: "مفهوم الـ«نحنُ» عند المصريين وتجلياته في ثورة 30 يونيو".

فيما يطرح الكاتب أيمن عبدالمجيد في الفصل الأخير المواجهة التنموية تحت عنوان: "الانتصار على الإرهاب بالحياة.. القتال على جبهة التنمية".