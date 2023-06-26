شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يتعاون فى أغنية جديدة من توزيع الخضرى وألحان عمرو الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم حسين الجسمى في أغنية جديدة تطرح خلال الفترة المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم وتوزيع عمرو الخضرى وألحان عمرو الشاذلى، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وطرح مؤخرا النجم الإماراتى حسين الجسمى أغنيته الجديدة "أنا أحترق" عبر قناته على اليوتيوب ومن أشعار مانع سعيد العتيبة رؤية وألحان حسين الجسمى وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل.

والأيام الماضية طرح أغنية "يا خبر" عبر يوتيوب من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل ، هندسة الصوت هاني محروس من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل ، هندسة الصوت هاني محروس

وطرح النجم الإماراتى مؤخرًا، أحدث أغانيه باللهجة المصرية، بعنوان "أستاذ فى الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي

ويحيى النجم حسين الجسمى والنجم كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في دبى، الأول من يوليو المقبل، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.