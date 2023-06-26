قرار مفاجىء في قضية سلمى الشيمي المتهمة بنشر فيديوهات وصور مخلة!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 03:50 صباحاً - قررت محكمة الجنح الاقتصادية غرب الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر المصرية سلمى الشيمي، وإلغاء حكم حبسها لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري.

كما قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لعدم الاختصاص ونظر القضية في يوليو المقبل. حسب “القاهرة 24”.

وكانت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية ألقت القبض على سلمى الشيمي بعد عودتها من الخارج وذلك بعد نشرها فيديو إباحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتها اعترفت، أنها تنشر الفيديوهات بغرض التربح والحصول على أموال مالية.