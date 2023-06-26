“أنا اتضحك عليا”.. مذيعة تعتذر بعد دفاعها عن ميرهان حسين.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 03:50 صباحاً - اعتذرت الإعلامية المصرية مروة صبري، مقدمة برنامج “قعدة ستات” المذاع عبر قناة ألفا، لجمهورها بعد دفاعها في حلقة سابقة عن الفنانة ميرهان حسين، وقت إعلانها الاعتزال.

وقالت مروة صبري خلال تقديم برنامج “قعدة ستات”: أنا آسفة إني صدقت وببساطة شديدة اتضحك علي، أنا معرفهاش شخصيا لكن بحبها كفنانة، وصعب علي يكون حد تحت ضغط نفسي لأي سبب من الأسباب”.

وأضافت: “الواحد لما يبقى متضايق وواقع تحت ضغط نفسي وكتب بوست واعتزل وهاجم كل الناس، هل الموضوع ممكن يستغرق أقل من شهر شهرين تلاتة علشان يقدر يتعافى؟ إحنا بسم الله ما شاء الله لا سحر ولا شعوذة ميرهان حسين خرجت من أزمتها النفسية بعد من أسبوع لـ 10 أيام، وطلعت في برنامج على الهوا تتكلم عادي، وتقول أنا معتزلتش الفن أنا اعتزلت السوشيال ميديا”.

انتقدت مروة صبري هذا التصرف من ميرهان حسين قائلة: “إنت بتضحكي على مين، وبتتلاعبي بالجمهور، هو فكرة إني أعتزل وأرجع بقت لعبة؟”.

وتابعت: “هي أكيد فنانة واعية وعلى قدر من النضج، وفاهمة كويس إنها قدوة وناس كتير بتحبها، ولو عملت حركة زي دي هتخسرهم، ولكن فعلا طلعت بتاخد تريند، وحتى التريند فاشل ومكملش 10 أيام”.

واختتمت مروة صبري اعتذارها قائلة: “أعتذر إني صدقت ميرهان حسين، إنت حرة في قراراتك، لكن مش حرة تجرحي في فنانين زمايلك وتشككي في موهبة ونجاح حد غيرك لمجرد إنه مش رزقك”.

وكانت ميرهان حسين أعلنت من خلال فيديو نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تراجعها عن الاعتزال.

وقالت ميرهان حسين في الفيديو: “أولا وحشتوني جدا، وآسفة بجد إني اختفيت عنكم الفترة دي، بس أنا اختفيت عنكم علشان كنت عايزة أرجع لكم أحسن من الأول، وكنت محتاجة فترة أبقى فيها أحسن”