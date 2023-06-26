شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر سوهان: تنفيذ فيلم الأنيميشن Elemental استغرق 7 سنوات كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج بيتر سوهان أن عملية إنتاج فيلم الأنيميشن Elemental، استمرت لمدة 7 سنوات ما بين كل من الاستوديو ومنازل المخرجين، مع الانتهاء من القصة عن بعد، حيث قام سوهان بإخراج الفيلم، الذي يعد تعاونه الرابع مع Pixar، حيث تم استخدام أدوات الرسوم المتحركة لتصميم التأثيرات المرئية ومظهر كل شخصية، خاصة Ember وWade.



Elemental

وأكد سوهان أن الفيلم مستوحي من طفولته قائلا: "هاجر والداي من كوريا في أوائل السبعينيات، وقاموا ببناء متجر بقالة في برونكس، وكنا إحدى العائلات التي غامرت في أرض جديدة بأحلام وآمال، في مفترق طرق واحد للثقافات واللغات والأحياء الصغيرة الجميلة، وهذا ما قادني إليه الفيلم".

وأَضاف سوهان قائلا: "تستند قصتنا إلى العناصر الكلاسيكية وهي النار والماء والأرض والهواء، حيث تختلط بعض العناصر مع بعضها البعض، والبعض الآخر لا يختلط، وفكرة "ماذا لو كانت هذه العناصر على قيد الحياة؟"، وذلك من خلال علاقة رومانسية شديدة الخطورة بين إمبر، وهي إبنة “نارية” لمهاجر مجتهد، ووايد، وهو الابن الكسول لعائلة “مائية” ثرية".



Elemental

وأشار سوهان قائلا:" علاقة الشابة النارية والشاب المائي تمر بصعوبات نظراً إلى أن شعار المدينة هو أن “العناصر لا يمكن أن تختلط”، ويرمز الفيلم من خلال هذه الاستعارة إلى طرح قضايا العنصرية والأحكام المسبقة والاستيعاب".

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سون وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي بطولة مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أوهارا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.