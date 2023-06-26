شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحدثت ميمى جمال عن زوجها حسن مصطفى فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن مصطفى، الذى ولد فى 26 يونيو عام 1933 بحي الظاهر، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1957، وظهر حبه بالمسرح أثناء مرحلة شبابه، فالتحق بفرقة إسماعيل ياسين.

وقالت ميمى جمال من قبل عن زوجها: "أنا بعد ما حسن توفى، قعدت 6 سنين فى البيت وبطلت كل حاجة، ولما رجعت للتمثيل تانى، وحسيت كأنى لسه وجه جديد، وحسيت أن الوسط الفنى اتغير وكان شديد الطيبة ومحباً لأبنائه، وكان يعطى النصيحة مجردة، ودائم التعبد والصلاة، أنا بعد وفاته حسيت أن ظهرى اتقسم".

قدم الفنان حسن مصطفى خلال مشواره ما يقرب من 400 عملاً فنيًا، إلا أن المسرح كان له نصيب الأسد من مسيرته الفنية، اذ استطاع أن يكون واحدًا من نجوم المسرح وشارك في أهم المسرحيات في تاريخ المسرح المصري، منها "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، الكدابين قوي، دو ري مي فاصوليا، الدبابير، الكدابين اوى،" وغيرها.

قدم الراحل حسن مصطفى حوالي ما يقرب من 90 مسلسلاً، منهم "رأفت الهجان، من الذى لا يحب فاطمة، ضمير أبلة حكمت، البرارى والحامول، نصف ربيع الآخر، حياة الجوهرى، بوابة الحلوانى، امام الدعاة، رجل وامرآتان، العميل 1001، نص يتربى في عزو، عباس الابيض في اليوم الأسود، شيخ العرب همام، أولاد الحلال".

وفى السينما شارك في بطولة عدد من الأفلام منها،"أرض النفاق" و"أخطر رجل فى العالم" مع فؤاد المهندس" وفيلم "امرأة واحدة لا تكفى" مع يسرا وأحمد زكي، وفيلم "غريب فى بيتى" مع نور الشريف وسعاد حسني و"الزواج على الطريقة الحديثة" مع سعاد حسنى و"البوسطجى" مع شكرى سرحان، و"أفواه وأرانب" مع فاتن حمامة ومحمود ياسين، و"مرجان أحمد مرجان"، مع عادل إمام، و"نصف ساعة" جواز مع رشدي أباظة وشادية، وغيرها من الأفلام.

تزوج الفنان حسن مصطفى من الفنانة ميمي جمال واستمرت زيجتهما ما يقرب من 50 سنة حتى رحيله يوم 19 مايو عام 2015، عن عُمر يناهز 81 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية منذ أيام استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الأنجلو.