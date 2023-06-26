شكرا لقرائتكم خبر عن 65 عامًا على فيلم "حبيبى الأسمر".. لتحية كاريوكا وسامية جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 65 عامًا على فيلم "حبيبى الأسمر" حيث عرض لأول مرة في 26 يونيو 1958، ومن بطولة تحية كاريوكا، سامية جمال، شكرى سرحان، يوسف وهبى، محمود المليجى، اسيتفان روستى، وتأليف محمود إسماعيل ومن إخراج حسن الصيفى.

ويحكى الفيلم عن "سامية" الفتاة التى تترك خطيبها الميكانيكى، وتنقاد خلف جارتها الراقصة المشهورة، يعجب بها رجل ثرى ويحاول التودد إليها وتنجح الراقصة فى إغرائها بالمجد والشهرة والثراء الذى سيحققه فى حالة موافقتها على الزواج منه تتزوج سامية وتسافر مع زوجها الثرى إلى سويسرا، يعلم خطيبها بالأمر فيصمم على الانتقام منها ومن زوجها وتتوالى الأحداث.

وطورت سامية جمال أسلوب الرقص الخاص بها، وضم عناصر من الباليه والرقص اللاتيني في أدائها الفردي الخاص، وكانت أول من ارتدت الكعب العالي على المسرح بعدما قام مدرب الرقص في الفرقة بتلقينها بعض الحركات.

وقدمت الفنانة سامية جمال مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية من بينها رقصة الوادع وأمير الانتقام والشيطان والخريف وساعة الصفر والصقر وقطار الليل والحب الأول وغرام مليونيرة والرجل الثاني وسكر هانم وصاحبة العمارة وشهرزاد وبنت حظ ورصاصة في القلب وغيرها الكثير من الأعمال الفنية .