شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة المخرج جميل المغازى تتلقى عزاءه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة المخرج الراحل جميل المغازى، العزاء في الراحل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم الإثنين بعد صلاة المغرب، وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 84 عامًا.

وشيعت جنازة المخرج الكبير جميل المغازي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد لمثواه الأخير، وحرص الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والإعلامية بوسي شلبي علي الحضور، بالإضافة لأسرة الراحل وأبنائه وأصدقائه.

ويعد المخرج جميل المغازى من أهم مخرجى التليفزيون، حيث كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها احسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وقام المغازى بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومى وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة .