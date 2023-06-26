شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفلاً غنائيًا بعنوان "مدحت والأساتذة" فى الأوبرا.. 7 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم مدحت صالح حفلاً غنائيًا يوم 7 يوليو الشهر المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، بعنوان "مدحت والأساتذة" حيث يقدم خلال الحفل مجموعة من ألحان ملحنين ونجوم كبار من مصر والوطن العربى، ولن يغنى أى من اغانيه، ويحمل عددًا من المفاجآت.

يذكر أن مدحت صالح أحيا مؤخرًا حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد ‏عامر، حيث قدمن مجموعة من أغانيه.‏

وقدم الفنان مدحت صالح مؤخرًا، تتر مسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي، الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وهو من كلمات التتر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

"حضرة العمدة" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وهم روبي، سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيبي، صولا عمر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.