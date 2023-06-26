ريهام حجاج ترزق بتوأم.. أخفت خبر حملها (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رجل الأعمال، محمد حلاوة، أنه وزوجته الفنانة ريهام حجاج، رزقا بتوأم خلال الساعات الماضية.

شكل الأمر مفاجأة كبرى للجمهور، خاصة أن الثنائي لم يعلنا عن نبأ الحمل طيلة الأشهر الماضية، وظهرت ريهام حجاج في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسلها، دون أن يلاحظ الجمهور أي زيادة في وزنها أو إشارة لحملها.

رجل الأعمال المصري طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، نشر عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابه على "إنستغرام"، ليعلن عن الأمر.

حيث أشار إلى زوجته قائلا "حمد الله على سلامتك يا حبيبتي ونور عنيا.. الحمدلله وما شاء الله.. ربنا رزقنا.. جميلة محمد حلاوة.. ويوسف محمد حلاوة".

ريهام حجاج لم تتحدث عن الأمر، واكتفت بإعادة نشر المباركات التي وصلت إليها، وكذلك إعلان زوجها من خلال خاصية القصص المصورة عبر "إنستغرام".

لكن اللافت هو اختيار الثنائي لاسم "جميلة" من أجل إطلاقه على اسم ابنتهم، وهو الاسم الذي حمله مسلسل ريهام حجاج الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

المفاجأة التي تلقاها الجمهور جاءت بسبب عدم معرفتهم بالأمر، كما أن الفنانة المصرية لم تكن تنشر أي صور جديدة لها خلال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ عرض مسلسلها الأخير، وهو ما ساهم في إخفاء خبر حملها عن الجميع.

