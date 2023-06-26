شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى ذكرى ميلاد حسن مصطفى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان حسن مصطفى، الذى يعد من كوميديانات زمن الفن الجميل، وما زالت أعماله باقية فى ذهن جمهوره ومحبيه، مين فينا لاينسى رمضان السكرى فى مسرحية "العيال كبرت" مين فينا لا ينسى حضرة الناظر عبدالمعطى فى مسرحية "مدرسة المشاغبين" وغيرها من الأعمال التى أبدع فيها وتحل اليوم ذكرى ميلاده.

قدم حسن مصطفى ثنائيًا نجاحًا مع الفنان فؤاد المهندس ومن أشهرها فيلم «أرض النفاق»، عام 1968، والذى اشتهر فيه بإفيه "القلم فين؟"، ثم قدم دور «فانتوماس» فى فيلم «مطاردة غرامية».

كان يحب طه حسين، ومستمعًا جيدًا لـ"حديث الثلاثاء"، الذى كان يقدمه عميد الأدب العربي، وقابله وهو طفل، وأهداه كتاب "الأيام"، وقال له بعدما ألقى قصيدة: «أنت طالب مجد يا حسن».

حسن مصطفى، قدم ما يقرب من 90 مسلسلا، ومن أشهر أدواره دور «دان رابينوفيتش»، فى مسلسل رأفت الهجان، إخراج يحى العلمى.

شارك أيضًا فى العديد من المسلسلات التليفزيونية، أبرزها، «أهلاً بالسكان، بكيزة وزغول، أنا وأنت وبابا فى المشمش، رأفت الهجان، ترويض الشرسة، يوميات ونيس، عباس الأبيض فى اليوم الأسود، يتربى فى عزو».

كما قدم العديد من الأدوار السينمائية، ومن أبرزها «مطاردة غرامية - الزواج على الطريقة الحديثة- عفريت مراتى- نص ساعة جواز- أضواء المدينة- يوميات نائب فى الأرياف- فيفا زالاطا- مولد يا دنيا- الرجل الذى عطس- غريب فى بيتى»، وغير فى أدائه فى فيلم «يوميات نائب فى الأرياف».

تزوج الفنان حسن مصطفى من الفنانة ميمى جمال التى قررت الابتعاد عن الفن بعد رحيل زوجها فى التاسع عشر من مايو عام 2015، عن عُمر يناهز 81 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية منذ أيام استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الأنجلو.