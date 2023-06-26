شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داغر: جيزة أوبرا هاوس ستضم مركز تنمية مواهب عالمى للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أنه في مركز تنمية المواهب يتم استقبال الأطفال في الأجازات الرسمية سواء أيام الجمعة أو السبت، وهذا يؤدى إلى إعطاء فرصة كبيرة لشريحة المجتمع وتخريج طلبة موهوبين، وبالفعل معظمهم حصلوا على جوائز خارج وداخل مصر.

وأضاف خلال ندوته في الخليج 365 قربنا افتتاح جيزة أوبرا هاوس وتضم مركز تنمية مواهب عالمي للأطفال على مستوى عالى، وتشمل أعداد كبيرة من الدارسين.

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا خلال ندوته في الخليج 365، أنه منذ بداية توليه منصب رئيس دار الأوبرا كل اعتماده على التفكير خارج الصندوق وتطوير في الحفلات الخاصة بالأوبرا وكذلك البرنامج الشهرى لها، وبدأت بفكرة إذاعة الحفلات على الهوا، وده عمل انتشار واسع، حيث كانت الحفلة تقتصر على الجمهور فقط، ولكن عند بثها على القنوات ساهم في مشاهدة عدد كبير لها في مصر والوطن العربى والحمد لله كان هناك مردود فعل ايجابى من كل النواحى .

وأضاف كل شهر نقوم بإحياء حفلات لنجوم كبار رحلوا عن عالمنا من مطربين وملحنين وغيرهم، منهم كوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدى ومنير مراد وغيرهم بكثير، ولكن جمهورهم يقتصر على حاضرين الحفلة فقط، ولما قمنا بإذاعة حفل العندليب حافظ مؤخرا على قناة الحياة، الحمد لله لاقت صدى كبير من الجميع وشاهدها الكثير من مصر والوطن العربى وحققت نجاح كبير بإشادة الجميع .

وعلق قائلا على مشروع مدحت والأساتذة : اتصل النجم مدحت صالح بوزيرة الثقافة نيفين الكيلانى وعرض عليها جمع عدد من الملحنين الكبار واحياء حفل تحت عنوان مدحت والكبار يجمع فيهم ملحنين من مصر والوطن العربى، وتابع أنه لن يغنى أى أغنية من اغانيه، بل يغنى لكبار الملحنين، ودى فكرة حلوة وجديدة .

وأضاف أوجه الشكر لك من وزارة الثقافة منهم الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلانى والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونهم في تلك المشروع الذى يحمل عدد من المفاجئات .

واحتفى ”الخليج 365” بالدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر الجريدة، وشهدت الندوة حضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي والمشرفة على تلفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطي رئيس قسم الفن، والزملاء بقسم الفن مصطفى القصبي وسارة صلاح ولميس محمد.

وتحدث خالد داغر في الندوة المقرر نشرها على تليفزيون وموقع الخليج 365 عن المشاكل التي واجهته منذ توليه منصب رئيس دار الأوبرا، واهتمامه بمركز تنمية المواهب، كما تحدث عن التحضيرات لمهرجان الموسيقى العربية وأهم الملامح التي يركز عليها خلال الدورة المقبلة، وكذلك مهرجان القلعة الذى يعتبره من أفضل المهرجانات على مستوى الوطن العربى، والذى يضم كافة فئات الغناء، كما تحدث تفاصيل المشروع الفني الذى يحمل اسم "الأساتذة" للنجم مدحت صالح.