شكرا لقرائتكم خبر عن 22 عامًا على "أيام السادات".. وقصة تمسك أحمد زكى بمنى زكى فى الفيلم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 22 عامًا على فيلم "أيام السادات"، حيث عرض لأول مرة في 26 يونيو 2001، والفيلم للنجم الراحل أحمد زكى، و من أهم أعماله السينمائية الفيلم يرصد السيرة الذاتية للرئيس الراحل أنور السادات، قائد نصر أكتوبر المجيد، وذلك منذ شبابه ووجوده فى الكلية الحربية، وحتى اغتياله فى 6 أكتوبر عام 1981.

استمر تصوير الفيلم حوالى قرابة الـ 3 شهور، ومن بطولة كل من أحمد زكى وميرفت أمين ومنى زكى ومخلص البحيرى واسعاد يونس و أحمد السقا، وتأليف أحمد بهجت وإخراج محمد خان.

لم تكن منى زكى هي الأقرب للدور من وجهة نظر المخرج محمد خان، الذى رفضها فى البداية لكن النجم أحمد زكى أصر عليها، ليبدأ خان فى التفكير فى الأمر بجدية لدرجة أنه أجرى لها 3 اختبارات كاميرا قبل أن يستقر عليها فى النهاية.

فى حوار سابق، قالت الفنانة منى زكى: "فى فيلم أيام السادات قدمت 3 اختبارات كاميرا ورفضت من المخرج محمد خان رحمة الله عليه لكن أحمد زكى أصر على وجودى فى العمل ومحمد خان وافق فى النهاية على وجودى وكان سعيد جدًا بوجودى وطلبنى فى أعمال أخرى"وعن كواليس علاقتها بالفنان أحمد زكى حيث أكدت أنها كل مرة تقابله كانت تقابل الشخصية التى يجسدها فى عمل فني.

وتابعت: "قابلته بشكل شخصى فى فرحي، وفى مكتب المخرج شريف عرفة، وتقابلنا عمليًا كثيرًا وكان يقابلنى بمنتهى الحب والدفأ، وقابلته فى مرحلة أيام السادات وكان ينظر لى بإعجاب فكنت أندهش بشدة".